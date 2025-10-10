Juventus Women Como streaming live e diretta tv | dove vedere la prossima sfida di campionato delle bianconere Le info

Juventus Women Como, le bianconere tornano in campo per il campionato: appuntamento alle 15:00, dove i tifosi potranno seguire questa sfida. Archiviata la notte di Champions League, è di nuovo tempo di campionato per la Juventus Women. Le bianconere di Massimiliano Canzi sono pronte a tornare in campo per la seconda giornata di Serie A, e lo faranno in casa contro il Como. Una sfida importante per dare continuità ai risultati e per lanciare un segnale forte in questo avvio di stagione. Dove vedere Juventus Women-Como: l’orario e la diretta streaming. L’appuntamento per tutti i tifosi è fissato per il primo pomeriggio di domani, sabato 11 ottobre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

