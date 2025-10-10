Juventus via Vlahovic e dentro Maignan?

Ilprimatonazionale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si sta informando sulla situazione del portiere del Milan Mike Maignan che è in scadenza e che, con ogni probabilità, non rinnoverà. Le parti erano vicine a un accordo ma il club rossonero, con la nuova gestione Tare, a un certo punto ha fatto retromarcia. Porte girevoli tra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus via vlahovic e dentro maignan

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, via Vlahovic e dentro Maignan?

In questa notizia si parla di: juventus - vlahovic

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Juventus, l’affare Conceicao insegna. Nico Gonzalez o Vlahovic da chi arriverà primo colpo di scena?

Juventus, svolta sul futuro di Vlahovic: un allenatore lo chiama alla sua corte

juventus via vlahovic dentroJuventus, Vlahovic in un nuovo campionato: comunicazione galeotta - Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic e nuova svolta improvvisa: hanno già deciso tutto, cambiando le carte in tavola. Come scrive juvelive.it

juventus via vlahovic dentroPagina 2 | “Vlahovic alla Juve per 10 anni, ero così sicuro. In Serbia dicono che…” - Nemanja Matic, poi, è intervenuto sulla nuova generazione del calcio e come è cambiato il modo di vivere lo spogliatoio negli ultimi anni: " Penso che la nuova generazione giochi troppo alla playstati ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Via Vlahovic Dentro