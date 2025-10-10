Juventus | Trezeguet elogia il lavoro di Igor Tudor

Giudizio equilibrato su Tudor David Trezeguet, icona juventina, ha parlato dell’avvio di stagione della Juventus al Festival dello Sport di Trento il 10 ottobre 2025. “Tudor sta facendo un gran lavoro”, ha detto, lodando il tecnico croato per aver dato un’identità alla squadra nonostante i pareggi. La Juventus, con 11 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Trezeguet elogia il lavoro di Igor Tudor

In questa notizia si parla di: juventus - trezeguet

Trezeguet rivela: «Il DNA è cambiato. Kolo Muani vuole vestire la maglia della Juventus, su Vlahovic la realtà è questa»

Trezeguet: «La Juventus deve vincere e basta. Questa è la sua storia. Vlahovic? È giovane, deve ancora dimostrare le sue potenzialità»

Trezeguet non ha dubbi sullo scudetto: «Sono queste le squadre da battere quest’anno. Sulla Juventus voglio dire una cosa»

Trezeguet: “Tudor sta facendo un gran lavoro ma i giocatori devono capire dove si trovano. Alla Juventus manca vincere. Sullo scudetto…” - David Trezeguet ha parlato ai media che sono presenti al Festival dello Sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport: "A livello emotivo la Juve a cui sono più ... Come scrive tuttojuve.com

Juve, Trezeguet crede nei bianconeri: 'Questa squadra può vincere lo scudetto' - L'ex attaccante David Trezeguet è stato intervistato nella giornata di oggi ai margini del Festival dello Sport a Trento e parlando della Juventus e della possibilità che i bianconeri possano ambire a ... Si legge su it.blastingnews.com