Juventus Thiago Motta fa ancora arrabbiare la Vecchia Signora

Il rifiuto al Monaco Thiago Motta continua a rifiutare ogni proposta in arrivo dai club di tutta europa. E la Juventus continua a pagare lo stipendio. L’ultimo rifiuto di Thiago Motta sarebbe stato quello dato al Monaco. La società che gioca in Ligue 1 ha deciso di chiudere la sua collaborazione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Thiago Motta fa ancora arrabbiare la Vecchia Signora

Sandro Veronesi e lo sprofondo della Juventus: «Thiago Motta è stato un sicario calcistico»

Pogba torna ad allenarsi col Monaco, luce in fondo al tunnel per l’ex Juventus. Ma il dg Thiago Scuro predica calma: «Tutto sta andando nella giusta direzione ma dovrà essere in grado di…»

Juventus, Un Nuovo Inizio con Thiago Motta

Thiago Motta fa arrabbiare la Juventus: no al Monaco, ci prova la Real Sociedad. L'ex tecnico punta alla serie A? - Thiago Motta continua ad aspettare l'occasione giusta: no anche al Monaco, ora ci prova la Real Sociedad.

Thiago Motta Juve e quelle differenze con Tudor: l'italo-brasiliano addirittura meglio per risultati, ma il croato sta facendo leva su un aspetto - Thiago Motta Juve, l'analisi di Tuttosport: i risultati di Tudor sono simili a quelli del suo predecessore, ma il clima nello spogliatoio è cambiato radicalmente Numeri quasi identici, ma sensazioni diverse.