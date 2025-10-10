Juventus senti Pasqualin | Meglio fare in fretta per il rinnovo di Yildiz la trattativa per quello di Del Piero durò quasi 4 anni

2025-10-10 10:38:00 Fermi tutti! Claudio Pasqualin dice la sua sul futuro di Kenan Yildiz, trequartista turco classe 2005, sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2029 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti all’anno. Nella prima squadra bianconera soltanto tre calciatori prendono meno soldi di lui: il difensore colombiano Cabal, il centrocampista italiano Miretti e il terzo portiere Pinsoglio. LE PAROLE. Il presidente di AvvocatiCalcio, e soprattutto storico agente di Alessandro Del Piero, ha dichiarato in un’intervista a Tuttosport: “Quello di Alex Del Piero resta inimitabile come rinnovo per importanza, cifre raggiunte all’epoca e durata della trattativa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: juventus - senti

Juventus, senti Amorim: “Sancho? Ha un prezzo e se non viene soddisfatto resta allo United. Chi aspetta troppo, può avere sorprese”

Juve, senti Pjanic: «Ho sempre la Juventus nel cuore. David ha numeri importanti, Vlahovic deve ritrovare serenità e goal. Su Yildiz…»

Milan, senti Gatti: “Vlahovic? Io spingo perché resti alla Juventus”

#Juventus, senti #Capello a La Gazzetta dello Sport: "Non capisco perché #Tudor non faccia giocare #Vlahovic" #Juve https://calciomercato.com/liste/juventus-senti-capello-non-capisco-perche-tudor-non-faccia-giocare-vlahovic/blt3b1e0340df346f55… - X Vai su X

La Juventus ha tre centravanti… o forse quattro Quando si parla di attacco bianconero, si nominano sempre David, Vlahovic e Openda. Ma in realtà, ce n’è un quarto. Uno che però nessuno vede da un po’… Arkadiusz Milik, fuori dai radar da Juventus- - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, senti Pasqualin: "Meglio fare in fretta per il rinnovo di Yildiz, la trattativa per quello di Del Piero durò quasi 4 anni" - Lo storico agente dell'ex capitano bianconero dice la sua sul futuro del giovane talento turco. Lo riporta msn.com

Juventus, il retroscena di Claudio Pasqualin: "Moggi aveva venduto Del Piero al Parma. Paragone con Yildiz? Andiamoci piano..." - Lo storico agente della leggenda bianconera: "Lo volevano Barcellona e Manchester United, è stato unico" ... Secondo msn.com