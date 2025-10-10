Juventus senti Pasqualin | Meglio fare in fretta per il rinnovo di Yildiz la trattativa per quello di Del Piero durò quasi 4 anni

2025-10-10 10:38:00 Fermi tutti! Claudio Pasqualin dice la sua sul futuro di Kenan Yildiz, trequartista turco classe 2005, sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2029 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti all’anno. Nella prima squadra bianconera soltanto tre calciatori prendono meno soldi di lui: il difensore colombiano Cabal, il centrocampista italiano Miretti e il terzo portiere Pinsoglio. LE PAROLE. Il presidente di AvvocatiCalcio, e soprattutto storico agente di Alessandro Del Piero, ha dichiarato in un’intervista a Tuttosport: “Quello di Alex Del Piero resta inimitabile come rinnovo per importanza, cifre raggiunte all’epoca e durata della trattativa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

