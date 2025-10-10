Juventus Ottolini cambia il mercato | Comolli piazza una mossa a sorpresa

A Torino, si avvicina l’arrivo dell’attuale ds del Genoa: i dietro le quinte e l’impostazione inattesa data dal dirigente bianconero Uno dei temi più interessanti del momento è quanto sta accadendo in casa Juventus, con il cerchio che si stringe per il nuovo ds. La candidatura forte è quella di Marco Ottolini, profilo che abbiamo già descritto in questi giorni su Calciomercato.it. E sul quale abbiamo ulteriormente approfondito, nella rubrica su ‘Ti Amo Calciomercato’. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) In onda sul canale Youtube di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juventus, Comolli non ha fretta per il DS: per il ruolo è duello a due tra Braz e Ottolini

Ottolini Juventus, il dirigente del Genoa scivola nelle gerarchie! I bianconeri gli preferiscono questi profili: tutti i nomi

Juventus, in arrivo il nuovo ds: contatti avanzati con Ottolini

juventus ottolini cambia mercatoCalciomercato Juventus, Ottolini prepara già il primo colpo? - Calciomercato Juventus, quell’esterno resta un obiettivo concreto e potrebbe rappresentare il primo acquisto del nuovo direttore sportivo Ottolini La Juventus continua a monitorare con grande attenzio ... Si legge su juventusnews24.com

juventus ottolini cambia mercatoOttolini Juve, sarà lui il nuovo direttore sportivo dei bianconeri? Questo dettaglio lo avvicina: ecco cosa sta succedendo col Genoa - Tutti gli aggiornamenti sul futuro del dirigente del Genoa La caccia al nuovo Direttore Sportivo della Juventus è alle battute final ... Riporta juventusnews24.com

