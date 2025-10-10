Juventus Next Gen respinto il ricorso del Rimini Ecco la sanzione definitiva | come cambia la classifica per i bianconeri
Juventus Next Gen, è stato respinto il ricorso del Rimini: confermato dunque il -11 in classifica. Tutti i dettagli. Adesso è ufficiale e definitivo: il Rimini Calcio, presente nel girone B, lo stesso della Juventus Next Gen, dovrà scontare una penalizzazione di 11 punti nell’attuale campionato di Serie C. La sentenza, che pesa come un macigno sul futuro della squadra romagnola, è stata confermata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito istituzionale. La nota della Federazione è chiara e non lascia spazio a ulteriori interpretazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve Next Gen, girone nel caos! Penalizzazione in classifica: cosa è successo - La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo presentato dal Rimini, confermando la penalizzazione di 11 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e l'ammen ...
juventus next gen ravenna - Juventus Next Gen Ravenna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l'8ª giornata di Serie C 2025/26 La Juventus Next Gen, dopo il passo falso con la Sambenedettese ...