Juventus Next Gen respinto il ricorso del Rimini Ecco la sanzione definitiva | come cambia la classifica per i bianconeri

Juventus Next Gen, è stato respinto il ricorso del Rimini: confermato dunque il -11 in classifica. Tutti i dettagli. Adesso è ufficiale e definitivo: il Rimini Calcio, presente nel girone B, lo stesso della Juventus Next Gen, dovrà scontare una penalizzazione di 11 punti nell’attuale campionato di Serie C. La sentenza, che pesa come un macigno sul futuro della squadra romagnola, è stata confermata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito istituzionale. La nota della Federazione è chiara e non lascia spazio a ulteriori interpretazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

