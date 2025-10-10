Juventus Next Gen Puczka brilla con l’Austria U21 | rigore del momentaneo vantaggio e non solo come è andata contro la Danimarca

Juventus Next Gen, il terzino protagonista con l’Austria Under 21: freddezza dagli undici metri e una prestazione di grande personalità. La sosta per le nazionali regala sorrisi e buone notizie in casa  Juventus Next Gen. Dagli impegni delle selezioni giovanili, infatti, arriva la bella notizia che riguarda  David Puczka. Il giovane terzino bianconero è stato il protagonista assoluto della sua  Austria Under 21, segnando il gol decisivo nella difficile trasferta contro i pari età della  Danimarca. Juventus Next Gen: Puczka decisivo con l’Austria. Nella gara di qualificazione ai prossimi Europei di categoria, andata in scena oggi, la sfida tra  Danimarca U21  e  Austria U21  è terminata con il risultato di 1-1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

