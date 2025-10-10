Juventus, è lui la grande sorpresa del 2025 bianconero: tutti i dettagli sul calciatore che sta convincendo. Si dice che “gli assenti hanno sempre ragione”, ma il bello di Francisco Conceicao è che la ragione l’ha anche quando è presente. Anzi, soprattutto quando è presente. Come analizzato dal Corriere dello Sport, il talento portoghese della Juventus si è trasformato da costosa scommessa a giocatore imprescindibile per Igor Tudor. Ora, però, per lui arriva la prova più difficile: quella della continuità. L’investimento da 42 milioni di euro fatto su di lui aveva fatto discutere. Arrivato in una campagna acquisti, quella del 2024-25, definita “sciagurata”, è stato uno dei pochi, insieme a Thuram, a salvarsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, è lui la grande sorpresa del 2025 bianconero: numeri da top e prestazioni da leader. Così questo calciatore si sta preparando alla consacrazione