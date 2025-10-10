Juve, che caos dopo le notizie su Osimhen: i tifosi bianconeri vogliono vederci chiaro. Ecco cosa sta succedendo. Dagli esposti alla querela. La battaglia dei tifosi della Juventus contro quella che percepiscono come un’ingiustizia da parte della giustizia sportiva fa un passo avanti, e finisce sul tavolo della Procura. La Fondazione Jdentità Bianconera, attraverso un suo iscritto, ha presentato una denuncia querela nei confronti del Procuratore della FIGC, Giuseppe Chiné. L’iniziativa legale, come spiegato dagli avvocati Michele Patrisso e Massimo Durante a capo della Fondazione sulle colonne di Tuttosport, nasce da un sentimento comune a molti tifosi: la sensazione di una “doppia velocità” di esecuzione della giustizia, implacabile con la Juve e “col freno a mano tirato” con le altre società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, la Fondazione Jdentità Bianconera passa alle vie legali e denuncia Chiné: cosa sta succedendo dopo il caso Osimhen