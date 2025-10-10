Juve il crack ce l’avevi già | ora però può portare un bel po’ di milioni
L’ex bianconero brilla fuori dall’Italia: rimpianto alleggerito dal probabile incasso che arriverà solo l’anno prossimo Ci sono giocatori che, per brillare, hanno bisogno del contesto giusto e di un allenatore che li capisca. Un ex Juve, tanto criticato, sembra aver trovato tutto questo all’Atletico Madrid. Dopo quattro anni in Italia, tra lampi di classe e un esperienze meno fortunate, è sbarcato in Spagna con la voglia di riscatto. E, a quanto pare, ce la sta facendo alla grande. Parliamo di Nico Gonzalez, che a Madrid si è calato perfettamente nei panni del guerriero che piace a Diego Simeone, che guida una squadra con ben sei argentini in rosa, un vero e proprio angolo della sua nazionale nella città spagnola. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: juve - crack
Pagelle Inter Juve Primavera: Merola è un crack assurdo, Huli da tenere d’occhio, Leone un treno inarrestabile e Finocchiaro… – VOTI
A ver pues voy a regalar un cubetazo de Gallo a quién me ordene bien a estos cracks italianos en los próximos 20 minutos... Buffon (Juventus) Totti (As Roma ?) Baggio (Inter) Del Piero (Juventus) Maldini (Milan) Pirlo (Milan) - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle di Inter-#JuvePrimavera Merola è un crack assurdo, tutti i voti - X Vai su X
Malcom è un crack, la Juve è attiva da tempo: 'blocca' tutto Douglas Costa - Tutti convinti, Malcom è un talento purissimo: ala rapidissima e di ottima tecnica, classe 1997, adesso è seguito dai top club europei ... Segnala calciomercato.com