L’ex bianconero brilla fuori dall’Italia: rimpianto alleggerito dal probabile incasso che arriverà solo l’anno prossimo Ci sono giocatori che, per brillare, hanno bisogno del contesto giusto e di un allenatore che li capisca. Un ex Juve, tanto criticato, sembra aver trovato tutto questo all’Atletico Madrid. Dopo quattro anni in Italia, tra lampi di classe e un esperienze meno fortunate, è sbarcato in Spagna con la voglia di riscatto. E, a quanto pare, ce la sta facendo alla grande. Parliamo di Nico Gonzalez, che a Madrid si è calato perfettamente nei panni del guerriero che piace a Diego Simeone, che guida una squadra con ben sei argentini in rosa, un vero e proprio angolo della sua nazionale nella città spagnola. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Juve, il crack ce l’avevi già: ora però può portare un bel po’ di milioni