Juve idea Tonali | i costi sono elevati Parla Ravanelli | Tudor deve trovare equilibrio
Torino, 10 ottobre 2025 – La Juve sogna un grande colpo a centrocampo per il futuro, ma l’idea si scontra con la realtà economica di due campionati oggi su piani diversi. La Premier League è la sorella ricca, remunerativa, a volte spendacciona, la Serie A è quella più attenta alla realtà, non del tutto povera ma costretta a guardare alla sostenibilità di bilancio e all’equilibrio tra entrate e uscite. A livello tecnico, Sandro Tonali sarebbe perfetto per la mediana di Igor Tudor, ovvero un centrocampista di qualità e atletismo, di regia e di inserimenti, ma quello che può piacere tecnicamente non sempre è raggiungibile economicamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: juve - idea
Leoni Juve: i sogni dei bianconeri (e di altre due big italiane) si scontrano con la posizione del Parma! Il club ducale ha questa idea in mente per il proprio gioiellino…
Ultimissime Inter LIVE: è pressing alto per Lookman ma c’è un nodo; Leoni in arrivo per una contropartita? Pazza idea con la Juve…
Vazquez Juve, i bianconeri hanno un’idea precisa sull’esperto esterno spagnolo: l’ex Real Madrid è considerato come tale dalla dirigenza della Vecchia Signora. La notizia
Nuova Juve, Tether: “Un candidato per il CdA”. Casting ds: l’idea di Comolli e i nomi in lizza - facebook.com Vai su Facebook
Nuova #Juve, #Tether: “Un candidato per il CdA”. Casting ds: l’idea di #Comolli e i nomi in lizza - X Vai su X
Tonali-Juve, i costi dell'operazione restano alti - Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Newcastle e della nazionale azzurra ha "ufficialmente" aperto ad un ritorno in Italia nel prossimo futuro: la Juventus, come riportato ... Lo riporta tuttojuve.com
Mercato Juve, Sandro Tonali, sogno dei bianconeri per il centrocampo del futuro, ha aperto al ritorno in Serie A: colpo possibile? - Mercato Juve, Sandro Tonali, sogno dei bianconeri per il centrocampo del futuro, ha aperto al ritorno in Serie A: colpo possibile? juventusnews24.com scrive