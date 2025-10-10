Juve idea Maignan | i bianconeri sognano il colpo a parametro zero

(Adnkronos) – La Juve sogna il grande colpo a parametro zero per la porta. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri stanno ragionando sull'idea Mike Maignan per il prossimo anno. Il portiere del Milan e della Francia, in scadenza con i rossoneri, potrebbe diventare uno degli svincolati di lusso della prossima sessione di mercato. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: juve - idea

Leoni Juve: i sogni dei bianconeri (e di altre due big italiane) si scontrano con la posizione del Parma! Il club ducale ha questa idea in mente per il proprio gioiellino…

Ultimissime Inter LIVE: è pressing alto per Lookman ma c’è un nodo; Leoni in arrivo per una contropartita? Pazza idea con la Juve…

Vazquez Juve, i bianconeri hanno un’idea precisa sull’esperto esterno spagnolo: l’ex Real Madrid è considerato come tale dalla dirigenza della Vecchia Signora. La notizia

Nuova Juve, Tether: “Un candidato per il CdA”. Casting ds: l’idea di Comolli e i nomi in lizza - facebook.com Vai su Facebook

Nuova #Juve, #Tether: “Un candidato per il CdA”. Casting ds: l’idea di #Comolli e i nomi in lizza - X Vai su X

Juventus, pazza idea Maignan: rinnovo lontano, bianconeri all’attacco - Rinnovi in vista non ce ne sono, il futuro di di Mike Maignan è incerto, ma soprattutto lontano dal Milan. Si legge su sportpaper.it

Juventus, Maignan nel mirino: bocciato Di Gregorio, la strategia per il portiere del Milan - La Juve pensa a come sostituire Di Gregorio e mette gli occhi su Mike Maignan: il portiere è in scadenza con il Milan e i bianconeri tentano il colpaccio a zero ... Secondo sport.virgilio.it