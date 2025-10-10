Juan Jesus e Spinazzola due colpi a zero che valgono oro

Il Corriere dello Sport mette in evidenza due operazioni che hanno fatto la differenza . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Juan Jesus e Spinazzola, due colpi a zero che valgono oro

In questa notizia si parla di: juan - jesus

LIVE Dimaro – I calciatori azzurri rispondono ai tifosi: le parole di Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus e Spinazzola

Rileggi LIVE Dimaro – Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus e Spinazzola d’accordo: “Champions League? Daremo tutto, lo stadio deve far tremare gli avversari”

Juan Jesus lancia l’appello ai tifosi partenopei: il messaggio è da brividi

Il curioso episodio è avvenuto in occasione del gol di Rasmus Hojlund contro il Genoa. Protagonisti Juan #Jesus e Noa #Lang. - facebook.com Vai su Facebook

Juan Jesus si è reso protagonista di un gesto da vero leader dopo il gol del 2-1 Il brasiliano mentre andava verso i compagni per esultare ha richiamato Noa Lang L'attaccante era infatti rimasto a bordocampo per scaldarsi senza aggregarsi al resto della - X Vai su X

Juan Jesus e Spinazzola, due colpi a zero che valgono oro - Juan Jesus e Spinazzola, due colpi a zero che valgono oro Il Corriere dello Sport mette in evidenza due operazioni che hanno fatto la differenza in casa ... Segnala forzazzurri.net

Cds esalta JJ e Spinazzola: "Il mercato non sempre si fa solo con i milioni" - "Juan Jesus e Spinazzola, due colpi a zero, sono la conferma che la costruzione delle squadre passa da scelte lungimiranti e intuizioni. Da tuttonapoli.net