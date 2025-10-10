José Gomes Ferreira (1900-1985), portoghese, è stato “poeta militante” per eccellenza. Tant’è che la sua opera completa ha per titolo proprio Poeta militante. Eppure quanto sogno, quanta immaginazione nella sua penna. “Quanta poca realtà”, si direbbe a una prima lettura, se per “realtà” intendiamo il riferimento alle cose e alle vicende, alla loro semplice comparsa in quanto tali. Ma in ogni “cosa” (dovunque insomma) materiale o meno, esiste un nòcciolo di pura creazione mai esaurita, sempre in trasformazione. È per questo che quando rivediamo una “cosa” dopo molto tempo ci sembra diversa – anche se è proprio la stessa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - José Gomes Ferreira, la poca realtà di un poeta militante (Traduzione Massimiliano Damaggio)