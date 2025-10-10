Joppoliana | il progetto teatrale fa tappa a Naso e Messina

"Joppoliana", progetto speciale del Ministero della Cultura, organizzato dall’associazione Il Castello di Sancio, con la direzione artistica di Roberto Zorn Bonaventura, ricorderà Beniamino Joppolo da lunedì 13 ottobre a Messina fino al 26 ottobre a Naso. La manifestazione ha il patrocinio dei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

“Joppoliana”, una manifestazione tra Messina e Naso per ricordare lo scrittore Beniamino Joppolo - Drammaturgo, narratore, poeta, saggista, pittore, ha saputo eccellere in ciascuna di queste sue attività, anche se forse il teatro è stato il suo terreno di più viva vocazione ... Scrive msn.com

