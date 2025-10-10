Joppoliana | il progetto teatrale fa tappa a Naso e Messina

Messinatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Joppoliana", progetto speciale del Ministero della Cultura, organizzato dall’associazione Il Castello di Sancio, con la direzione artistica di Roberto Zorn Bonaventura, ricorderà Beniamino Joppolo da lunedì 13 ottobre a Messina fino al 26 ottobre a Naso. La manifestazione ha il patrocinio dei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

joppoliana progetto teatrale fa“Joppoliana”, una manifestazione tra Messina e Naso per ricordare lo scrittore Beniamino Joppolo - Drammaturgo, narratore, poeta, saggista, pittore, ha saputo eccellere in ciascuna di queste sue attività, anche se forse il teatro è stato il suo terreno di più viva vocazione ... Scrive msn.com

