Jon M Chu racconta Wicked parte 2 e presenta una clip esclusiva del film

Il sequel di “Wicked”, “For Good” nel titolo originale, parte 2 da noi, non arriverà nei cinema prima del 21 novembre, ma il regista Jon M. Chu al BFI London Film Festival ha offerto un’anteprima speciale del seguito dell’adattamento musicale di grande successo della Universal. Il regista ha presentato una clip inedita per il pubblico del suo talk, in cui Elphaba (Cynthia Erivo) fa visita a Glinda (Ariana Grande) il giorno delle sue nozze. L’anticipazione vede le due riunirsi segretamente dopo gli eventi di “Defying Gravity”, con Glinda vestita con un abito bianco scintillante, mentre Elphaba viene braccata dalle scimmie volanti del Mago. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Jon M. Chu racconta Wicked parte 2 e presenta una clip esclusiva del film

Jon M. Chu ha raccontato il lungo processo dietro la scelta di due nuove canzoni perfette per Elphaba e Glinda in Wicked: For Good

