Joe Gaetjens l' uomo che umiliò l' Inghilterra ma poi morì torturato da un dittatore terrorista

10 ott 2025

Nel 1964, cinque soldati lo prelevarono da casa su ordine del dittatore di Haiti, François Duvalier. E di Joe Gaetjens, eroe in maglia Usa del "Miracolo di Belo Horizonte", non si seppe più nulla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Joe Gaetjens, l'uomo che umiliò l'Inghilterra, ma poi morì torturato da un dittatore terrorista

