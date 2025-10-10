Jisoo e Zayn Malik debuttano con il nuovo singolo Eyes Closed

Life&People.it Nelle ultime ore, un annuncio sorprendente ha elettrizzato l’industria musicale del pop internazionale: oggi, 10 ottobre, verrà rilasciato “ Eyes Closed ”, il nuovo singolo firmato da Jisoo, membro delle Blackpink, in collaborazione con l’artista britannico Zayn Malik. Due voci riconoscibili e due universi musicali apparentemente distanti s’incontrano in una collaborazione dal potenziale esplosivo. A rendere ancora più vivida la news è il rilascio del teaser ufficiale sul profilo Instagram di Jisoo, nonché una clip di pochi secondi che ha già incendiato la rete. La notizia, propagata con la rapidità virale tipica dei grandi eventi mediatici, scatena già reazioni a catena sui social media, e trending topics internazionali. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it