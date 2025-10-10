Jeremy Allen White presenta Springsteen - Liberami dal nulla | Quando il Boss ti sceglie non puoi dire di no

Jeremy Allen White è il protagonista di Springsteen - Liberaci dal male, scritto e diretto da Scott Cooper che si concentra sulla realizzazione dell'album Nebraska. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

jeremy allen white presentaJeremy Allen White è Springsteen: "Tanta pressione, non volevo deludere fan" - L'attore dà voce e corpo al Boss nel film 'Springsteen: Liberami dal Nulla' di Scott Cooper, dal 23 ottobre in sala ... Come scrive adnkronos.com

jeremy allen white presentaJeremy Allen White: «Mi hanno detto "Bruce Springsteen vuole che tu lo faccia", così ho detto di sì. Ho imparato a cantare e suonare» - «Interpreto Bruce Springsteen a un bivio della vita, in cui stava facendo i conti con un traumi del passato (i rapporti difficili con il padre, ndr) e le scelte che hanno reso possibile ... Come scrive msn.com

