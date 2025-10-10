Jeremy Allen White presenta Springsteen - Liberami dal nulla | Quando il Boss ti sceglie non puoi dire di no

Jeremy Allen White è il protagonista di Springsteen - Liberaci dal male, scritto e diretto da Scott Cooper che si concentra sulla realizzazione dell'album Nebraska. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jeremy Allen White presenta Springsteen - Liberami dal nulla: «Quando il Boss ti sceglie, non puoi dire di no»

In questa notizia si parla di: jeremy - allen

Mikey Madison e Jeremy Allen White in trattative per unirsi al sequel di The Social Network

Mikey madison e jeremy allen white nel sequel di the social network

Mikey Madison e Jeremy Allen White per il sequel di The Social Network di Aaron Sorkin?

Jeremy Allen White firma gli autografi alla conferenza stampa di Springsteen Deliver Me From Nowhere a Roma. Video: @rebellevague - X Vai su X

Lo chiamano «effetto Jeremy Allen White»: è la voglia improvvisa di tornare dal mercato con un mazzo di fiori freschi stretto tra le braccia, meglio se la domenica mattina. L’attore lo fa davvero, da anni, allo Studio City Farmers Market di Los Angeles. 34 anni, d - facebook.com Vai su Facebook

Jeremy Allen White è Springsteen: "Tanta pressione, non volevo deludere fan" - L'attore dà voce e corpo al Boss nel film 'Springsteen: Liberami dal Nulla' di Scott Cooper, dal 23 ottobre in sala ... Come scrive adnkronos.com

Jeremy Allen White: «Mi hanno detto "Bruce Springsteen vuole che tu lo faccia", così ho detto di sì. Ho imparato a cantare e suonare» - «Interpreto Bruce Springsteen a un bivio della vita, in cui stava facendo i conti con un traumi del passato (i rapporti difficili con il padre, ndr) e le scelte che hanno reso possibile ... Come scrive msn.com