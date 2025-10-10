Jeremy Allen White e Scott Cooper raccontano il loro Bruce Springsteen a Roma

Un viaggio intenso e personale nei mesi che tra il 1981 e il 1982 portarono il Boss a comporre il suo disco più intimo, Nebraska. E’ questo il centro emotivo di Springsteen: Liberami dal Nulla, nuovo film di Scott Cooper che si avvale della performance di Jeremy Allen White e della benedizione di Bruce Springsteen  in persona per portare sul grande schermo quel momento nella vita dell’icona del New Jersey in cui tutto sembrava cadere a pezzi e lui trovò nella tranquillità di Long Branch,  luogo della sua infanzia, l’ispirazione per un disco che ha fatto storia, trai più importanti degli ultimi 50 anni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

