Diabete, cure più efficaci quando sanità e industria fanno rete

Parlare di diabete significa affrontare una sfida che non si esaurisce in un singolo esame o in una... ► sbircialanotizia.it

Autostrada A1: chiusure notturne del tratto Valdarno Arezzo e della stazione Firenze Impruneta

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e degli impianti elettrici L'articolo Autost... ► firenzepost.it

Lavori notturni sulla rete ferroviaria in zona via Sciuti: "Rumori insopportabili, non riusciamo a dormire"

Vibrazioni, rumori perpetui e un sonno interrotto o mai iniziato a causa di trivelle, escavatori e... ► palermotoday.it

Roma Volley Club femminile, ricomincia la scalata: “Il sogno è tornare in A1”

Un obiettivo ben determinato è quello definito dalla Roma Volley Club in occasione della presentazi... ► ildifforme.it

Patrick Vieira, Grifon d

Patrick Vieira è stato tra i protagonisti del Festival dello Sport di Trento 2025: guarda il talk in... ► video.gazzetta.it

Esplosione in un’azienda di esplosivi: diversi morti e dispersi, timore per nuove deflagrazioni

Un boato violentissimo, seguito da una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. È quanto ... ► thesocialpost.it

Chi è Nicole Belloni, la nuova corteggiatrice di Flavio Ubirti, ex di Raoul Dumitras

Nicole Belloni la nuova corteggiatrice che fa battere il cuore di Flavio Ubirti a Uomini e Donne. D... ► metropolitanmagazine

Pisilli show, il cucchiaio di Camarda, Berti gol a casa sua: l

Gli azzurri a Cesena dominano contro un avversario ostico. Doppietta per il centrocampista della Rom... ► gazzetta.it

Gaza e il piano di pace. Netanyahu: esercito rimarrà fino al disarmo di Hamas

Piano di pace per Gaza. Netanyahu dichiara: l’esercito rimarrà fino al disarmo di Hamas che però ri... ► tv2000.it

Nel caldo massacrante di Shanghai, Djokovic impartisce lezioni di resilienza ai più giovani (Times)

Nel caldo massacrante di Shanghai, Djokovic impartisce lezioni di resilienza ai più giovani (Times)... ► ilnapolista.it

Delitto Garlasco, ai pm Venditti e Mazza contestato peculato per 750mila euro

Il delitto di Garlasco torna al centro della cronache per un intreccio giudiziario che è venuto ad ... ► ildifforme.it

Meloni in Egitto per firma accordo a Gaza. Mattarella in Estonia

Giorgia Meloni lunedì sarà presente in Egitto alla firma dell’accordo per Gaza. Soddisfazione per l... ► tv2000.it

Romania Austria, sesta giornata Gruppo H qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata del gruppo H di qualificazione ai Mondiali 2026. Per i padroni di... ► sport.periodicodaily

Vaccino Covid, "errori ed omissioni, sieri non efficaci e morti causate da effetti avversi” il WORKING PAPER dell

Un working paper dell'Università di Firenze dal nome "L'informazione statistica sui vaccini anti-C... ► ilgiornaleditalia.it

M.O., Salvini: pace merito di Trump e Netanyahu, non di Flotilla o Albanese

Milano, 10 ott. (askanews) – “Aver portato la pace in Medio Oriente non si deve ai viaggiatori de... ► ildenaro.it

Insulti razzisti a un ragazzo di colore: maxi squalifica di sette giornate a un giocatore

Un altro caso di razzismo nei campi di calcio del settore giovanile. Il fatto questa volta è succe... ► pordenonetoday.it

Meloni: Italia non fa ruota scorta a nessuno, a sinistra non va giù

Roma, 10 ott. (askanews) – “L’Italia con noi è tornata l’Italia, seria e credibile. Non abbiamo f... ► ildenaro.it

"Mostriamoci nel verde" per la la giornata mondiale della salute mentale

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, si è svolta oggi la presentazione della... ► ilpiacenza.it

Tonali Juve può decollare? Bianconeri pronti a cogliere questa opportunità, potrebbe arrivare anche una mossa da parte del giocatore. Il punto

di Redazione JuventusNews24Tonali Juve, la Gazzetta dello Sport svela la strategia: il centrocampist... ► juventusnews24.com

Salute mentale, Francesco Zizola: “180 scatti per guardarsi dentro”

Una persona su quattro in Italia convive con un disturbo mentale. Una mostra di fotografie a Roma r... ► tv2000.it

Papa Leone: libertà religiosa pietra angolare società giusta

La libertà religiosa non è un optional, ma la pietra miliare di una società giusta. Lo ha sottoline... ► tv2000.it

Non va a lavoro e scompare nel nulla, arriva la notizia su Matteo. Cosa hanno trovato

L’ombra della paura si è allungata sulla tranquilla vita di una famiglia, inghiottendo il tempo in ... ► thesocialpost.it

Dall’Italia 400 blindati all’Ucraina

Trasferimento di mezzi militari dall'Italia all'Ucraina, i video mostrano oltre 400 veicoli per tras... ► imolaoggi.it

Cultura in lutto, se n’è andata una mente geniale: “Ha fatto sognare intere generazioni”

Una sedia vuota. Un silenzio improvviso che rompe l’eco delle risate e il fruscio delle pagine appe... ► thesocialpost.it

Active Zone: sabato con Alessia Maurelli e Clemente Russo. Il programma della 3ª giornata

Si entra nel vivo: 7 eventi in un solo giorno. Piazza Dante diventerà una vera e propria palestra a ... ► gazzetta.it

Italia Svezia U21 4 0, bella vittoria per i ragazzi di Baldini. Camarda in gol

Ottima vittoria al 'Manuzzi' di Cesena per l'Italia U21 del CT Silvio Baldini contro la Svezia. La p... ► pianetamilan.it

Celebrazioni per la Giornata Mondiale Missionaria: un fine settimana ricco di eventi

Pisa, 10 ottobre 2025 – In occasione della Giornata Mondiale Missionaria, il fine settimana del 18... ► lanazione.it

È un Nobel a Trump per interposta persona. Cerno: ecco perché ora cadrà Maduro

Il Comitato del Nobel non poteva premiare Donald Trump, se non altro per non sentire Ilaria Salis, F... ► iltempo.it

Juventus Next Gen, Puczka brilla con l’Austria U21: rigore del momentaneo vantaggio e non solo, come è andata contro la Danimarca

di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, il terzino protagonista con l’Austria Under 21: fredde... ► juventusnews24.com

“Ma è morto davvero?”. La verità sul cavaliere di Uomini e donne dopo le voci sul web

“Ma è morto davvero?”. La domanda, rimbalzata in poche ore sui social, ha scatenato un’ondata di pr... ► thesocialpost.it

Tenta il suicidio lanciandosi dalla diga di Ravedis: salvato dai carabinieri

I carabinieri sono intervenuti  nel pomeriggio del 9 ottobre per salvare un uomo di 32 anni della ... ► pordenonetoday.it

Da assolto a condannato, un anno e due mesi a ex marito per stalking

La Corte d’Appello di Messina, riformando la sentenza assolutoria emessa nel gennaio 2024 dal Trib... ► messinatoday.it

Maerate, chiede a un paziente di spostarsi e lui gli rifila un pugno in faccia: ferito vigilante del Pronto soccorso

Merate (Lecco), 10 ottobre 2025 – Ancora violenza al Pronto soccorso dell'ospedale di Merate e sem... ► ilgiorno.it

Merate raccoglie 11mila euro per i bambini palestinesi: il grazie del cardinale Pizzaballa

Merate (Lecco), 10 ottobre 2025 – Un grazie che arriva da Gerusalemme per conto dei palestinesi. È... ► ilgiorno.it

Incontro internazionale sulla pace di Sant’Egidio. A Roma dal 26 al 28 ottobre

Si svolgerà a Roma dal 26 al 28 ottobre l’incontro internazionale delle religioni sulla pace, promo... ► tv2000.it

Bologna, anziana muore per gravi ustioni. L’allarme in ritardo e la scoperta del figlio. Indagata la badante

Il figlio l’ha trovata a letto con vestiti puliti, ma la madre di 85 anni era gravemente ustionata... ► open.online

«Fatti ammonire e azzeriamo i tuoi debiti di gioco», la proposta degli strozzini di Fagioli. Ecco come ha risposto l’ex centrocampista della Juve

L’indagine era nata da un traffico di droga, ma ora sembra più uno spin-off dell’inchiesta sulle s... ► open.online

Malagò: «Senza grandi eventi non si inaugurano nuovi impianti sportivi» (Calcio e Finanza)

Durante il Festival dello Sport a Trento è intervenuto anche Giovanni Malagò, ex presidente del Con... ► ilnapolista.it

Roma, sport senza barriere: voci e progetti con Vio e Onorato

Roma ritrova nello sport un linguaggio che unisce e libera energie. Il 9 ottobre 2025, al Circolo d... ► sbircialanotizia.it

Nuoto: Ginevra Taddeucci vince la 10 km di Golfo Aranci e conquista la Coppa del Mondo

Ginevra Taddeucci si prende le luci dei riflettori nella quarta ed ultima tappa stagionale della Co... ► firenzepost.it

Caso Osimhen, il Napoli rischia anche dal punto di vista sportivo? C’è una differenza sostanziale rispetto a quanto era successo con la Juve

di Redazione JuventusNews24Caso Osimhen Napoli, i legali del club parlano di “serenità”: nessuna pro... ► juventusnews24.com

Evaso e latitante, nuovi guai per il 41enne che ha rotto il braccialetto elettronico: è accusato di violenza privata

ANCONA – Continua a inanellare procedimenti penali il 41enne siciliano evaso dalla provincia di Si... ► anconatoday.it

Astra al gruppo Leonardo, i sindacati: «Chiesto calendario incontri per affrontare problematiche e criticità»

Cessione da parte di Iveco della divisione difesa (Idv) al gruppo industriale Leonardo, oggi a Rom... ► ilpiacenza.it

Napoli, chiude Burger King alla Stazione Centrale dopo 28 anni: licenziati 30 lavoratori

I sindacati: "Assurdo licenziamento fast: lavoratori avvisati una settimana prima". Protesta con st... ► fanpage.it

Valico di Fernetti: "Il piazzale è sicuro per utenti e operatori"

L'assessore regionale alle infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ha effettuato, oggi, un s... ► triesteprima.it

Gaza, Meloni affonda contro le opposizioni: “Sono più fondamentaliste di Hamas”

Non sono mancati poi gli affondi riguardanti la pace in Medio Oriente. Il capo del governo ha chiar... ► ildifforme.it

Gol Topalovic, prima perla con la Slovenia U21 per il talento dell’Inter U23: la sua partita contro Israele

di Redazione Inter News 24Gol Topalovic, prima perla con la Slovenia U21 per il talento dell’Inter U... ► internews24.com

Toscana, Meloni: gente non è stupida come pensa la sinistra

Firenze, 10 ott. (askanews) – “La gente non è stupida, non è stupida come la pensa la sinistra, v... ► ildenaro.it

Il Mercato Riviera delle Palme torna a Cogoleto per una giornata di shopping a cielo aperto

Domenica 19 ottobre il Mercato Riviera delle Palme torna a Cogoleto per la 12^ tappa del tour ligu... ► genovatoday.it

Bremer Juve, partita la missione verso il Como: il piano dei bianconeri e cosa filtra sulla presenza del brasiliano dopo la sosta

di Redazione JuventusNews24Bremer Juve, il brasiliano sfrutta la sosta per tornare al top: il fastid... ► juventusnews24.com

Vlahovic Maignan, ok lo scambio è giusto: hanno già detto di sì

Il bomber serbo e l’estremo difensore francese potrebbero giocare a maglie invertite nel mercato di... ► calciomercato.it

Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 13 al 17 ottobre

Ecco quello che ci aspetta nella soap tutta italiana ambientata a Napoli, in onda dal lunedì al vene... ► gazzetta.it

Uomini e Donne, chi è Nicole Belloni: età, lavoro, social, famoso ex, programmi tv

È uno dei volti più chiacchierati del trono classico di Uomini e Donne. Nicole Belloni, originaria ... ► anticipazionitv.it

Giada Pistilli, l’eticista in Francia: «Più fiducia negli esseri umani, meno nelle macchine»

Da Her alla realtà. La 33enne abruzzese studia l’etica dell’amore artificiale. “ChatGPT e gli alt... ► repubblica.it

Toscana: Renzi,

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Giani ha scelto di allargare la coalizione. Questo non nasce da un biso... ► iltempo.it

Splende l’Italia U21: poker alla Svezia al ‘Manuzzi’, Pisilli trascina, il ‘cucchiaio’ di Camarda

Silvio Baldini voleva un’Italia libera di testa e vogliosa di esprimere il proprio talento. Il CT d... ► oasport.it

Sanità: Berrino (FdI),

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, desidero ri... ► iltempo.it

Toscana, Meloni chiude campagna di Tomasi: “Nulla è già scritto, noi nati per stravolgere i pronostici”

(Adnkronos) – Per molti "i risultati di queste elezioni sono già scritti, ma la mia e la nostra stor... ► periodicodaily.com

WhatsApp, svolta epocale! Arriva la Modalità Incognito: a cosa serve e come attivarla

Negli ultimi mesi, WhatsApp, di proprietà di Meta, ha intensificato il suo impegno nell’integrazion... ► thesocialpost.it

Rugby, a Genova il 22 novembre sarà Italia Cile: prima storica sfida al “Ferraris”

World Rugby ufficializza il cambio di avversario nelle Quilter Nations Series: i sudamericani suben... ► sportface.it

Asma e BPCO: dalla gestione al traguardo della remissione clinica

È un messaggio che interpella tutta la comunità clinica: nelle malattie respiratorie non basta “con... ► sbircialanotizia.it

Confindustria Giovani: ora uno Youth Deal per cambiare ritmo

Capri (Na), 10 ott. (askanews) - Uno "Youth Deal" che metta al centro le forze più vive e fresche de... ► quotidiano.net