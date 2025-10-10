Jennifer Aniston torna a parlare dei suoi problemi di fertilità puntando il dito contro le domande inopportune che le hanno fatto male

Repetita iuvant. I latini dicevano che ripetere un concetto aiuta a farlo capire meglio. È quello che vorrebbe Jennifer Aniston. Nella speranza che questo argomento, per lei così doloroso, smetta di essere al centro del discorso, lo affronta un’altra volta. L’ultima. Non è vero che nella sua vita ha pensato solo alla carriera. Non è vero che non ha mai voluto o trovato il tempo di fare un figlio (e se anche fosse, aggiungiamo noi, nessuno deve giudicare). « Nessuno là fuori conosce davvero la mia storia », ha detto. Il riferimento è alla lunga strada, durata più di vent’anni, piena di inciampi medici che hanno caratterizzato i suoi tentativi di rimanere incinta. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Jennifer Aniston torna a parlare dei suoi problemi di fertilità, puntando il dito contro le domande inopportune che le hanno fatto male

In questa notizia si parla di: jennifer - aniston

Tutte abbiamo una borsa che è un piccolo, adorabile caos... e Jennifer Aniston non fa eccezione!

I consigli di Jennifer Aniston per una perfetta chioma “alla Rachel”

Jennifer Aniston: «Brad Pitt? Con Gwyneth Paltrow certo che parliamo del nostro comune ex, siamo ragazze! Anche se fossi stata solo Rachel, sullo schermo, sarei felice: il mio sogno era rendere orgoglioso mio padre»

Chi ha riconosciuto questa voce? Un momento rubato da una sala di doppiaggio: Lei è Eleonora De Angelis che doppia Jennifer Aniston in Friends Video Credits: Netflix Italia Tik Tok #doppiaggio #friends #dizione #netflix - facebook.com Vai su Facebook

? L'aristocrazia di #Hollywood è scesa in campo con #JimmyKimmel: Tom Hanks, Jennifer Aniston, Meryl Streep, Jamie Lee Curtis, Jason Bateman e Martin Short sono tra i membri dell'elite del cinema che hanno firmato una lettera aperta della American Civ - X Vai su X

''Non sapevano quello che ho passato per 20 anni cercando di avere un figlio'': Jennifer Aniston torna sulla mancata maternità e i commenti dei media - Jennifer Aniston è tornata a parlare delle ragioni che l’hanno spinta a scrivere, nel 2016, l’articolo pubblicato sull’ Huffington Post in cui denunciava il comportamento di parte dei media nei ... Scrive gossip.it

Jennifer Aniston: «Ho provato per 20 anni ad avere figli, dalla fecondazione in vitro ai tè cinesi. Non vado a raccontare i miei problemi di salute» - Per anni Jennifer Aniston è stata al centro di speculazioni e gossip sul perché non avesse avuto figli. Segnala msn.com