Giudicare, purtroppo, è un’abitudine diffusa. Capita a noi, di ricevere dei commenti non richiesti. Capita alle star hollywoodiane, di leggere accuse e critiche. E così dopo vent’anni trascorsi a cercare di avere un figlio, Jennifer Aniston ha parlato a cuore aperto della sua situazione personale, stanca di sentirsi etichettare come “egoista”, “stacanovista”. Come una donna che ha preferito la fama e la fortuna alla famiglia. Jennifer Aniston: “Cosa ho passato per avere una famiglia”. Si chiamano speculazioni: non si conosce una situazione, ma si commenta ugualmente, ipotizzando fatti e decisioni di cui, alla fine, sappiamo ben poco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Aniston, la lotta segreta durata per 20 anni: “Perché non ho avuto un figlio”