Jennifer Aniston | Ho provato ad avere figli per 20 anni non conoscete la mia storia

Lapresse.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ I media non conoscono la mia storia – racconta Jannifer Aniston – e quello che ho passato per 20 anni per cercare di mettere su famiglia, perché non vado a raccontare i miei problemi di salute”. L’attrice di Hollywood, oggi 56enne, ha deciso di rompere il silenzio in una intervista rilasciata al magazine Harper’s Bazaar raccontando di aver provato ad avere figli per due decadi. Aniston ha spiegato: “ Arriva un momento in cui non puoi più fingere di non sentire le voci, le storie secondo cui non avrò mai un bambino o una famiglia perché sono egoista, una stacanovista. Mi tocca, certo. Sono un essere umano, come tutti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

jennifer aniston ho provato ad avere figli per 20 anni non conoscete la mia storia

© Lapresse.it - Jennifer Aniston: “Ho provato ad avere figli per 20 anni, non conoscete la mia storia”

In questa notizia si parla di: jennifer - aniston

Tutte abbiamo una borsa che è un piccolo, adorabile caos... e Jennifer Aniston non fa eccezione!

I consigli di Jennifer Aniston per una perfetta chioma “alla Rachel”

Jennifer Aniston: «Brad Pitt? Con Gwyneth Paltrow certo che parliamo del nostro comune ex, siamo ragazze! Anche se fossi stata solo Rachel, sullo schermo, sarei felice: il mio sogno era rendere orgoglioso mio padre»

jennifer aniston ho provatoJennifer Aniston: “Ho provato ad avere figli per 20 anni, non conoscete la mia storia” - “ I media non conoscono la mia storia – racconta Jannifer Aniston – e quello che ho passato per 20 anni per cercare di mettere su famiglia, perché non vado a raccontare i miei problemi di salute”. Secondo lapresse.it

jennifer aniston ho provatoJennifer Aniston: «Ho provato per 20 anni ad avere figli. Dicono che sono un'egoista, ma nessuno sa la mia storia» - Intervistata da "Harper's Bazaar", la 56enne attrice ha parlato per la prima volta della falsa narrativa che circola sul suo conto per il fatto di non essere diventata mamma ... Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Jennifer Aniston Ho Provato