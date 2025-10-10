Jennifer Aniston | Ho provato ad avere figli per 20 anni non conoscete la mia storia
“ I media non conoscono la mia storia – racconta Jannifer Aniston – e quello che ho passato per 20 anni per cercare di mettere su famiglia, perché non vado a raccontare i miei problemi di salute”. L’attrice di Hollywood, oggi 56enne, ha deciso di rompere il silenzio in una intervista rilasciata al magazine Harper’s Bazaar raccontando di aver provato ad avere figli per due decadi. Aniston ha spiegato: “ Arriva un momento in cui non puoi più fingere di non sentire le voci, le storie secondo cui non avrò mai un bambino o una famiglia perché sono egoista, una stacanovista. Mi tocca, certo. Sono un essere umano, come tutti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
