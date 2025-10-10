’Jazz on Film’ | viaggio nella grande Broadway

Quando furono pubblicati i primi album da solista di Vince Mendoza, usciti per l’etichetta simbolo del jazz, la Blue Note, diventarono subito dei riferimenti obbligati per i tanti virtuosi della musica afro americana, che furono sedotti dalla sua capacità di fusione di linguaggi diversi. Grazie anche alla partecipazione di stelle come John Scofield, Joe Lovano, Ralph Towner, Randy Brecker, Peter Erskine e tanti altri. L’acclamato compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra americano, sarà ospite questa sera e domani alle 20,30 dell’ Auditorium Manzoni all’interno della rassegna ‘ Jazz on Symphony ’, che, con la direzione artistica di Paolo Fresu, vuole raccontare gli incontri possibili tra universi sonori differenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

