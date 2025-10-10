jasmine paolini sfida coco gauff per consolidare il sogno wta finals e gli ultimi confronti evocano dolci ricordi

Jasmine Paolini ha compiuto la sua impresa nel WTA1000 di Wuhan (Cina): battere la polacca Iga Swiatek (n.2 del mondo). Dopo sei sconfitte consecutive, la toscana ha trovato il modo per sfatare il tabù e non è stata una semplice vittoria, ma un vero e proprio dominio. Paolini ha espresso un tennis fantascientifico, andando a smontare le certezze del tennis di Iga. Col punteggio di 6-1 6-2 Jasmine è diventa l’italiana con più qualificazione in semifinale nei WTA1000 (5). Un risultato importante perché ha permesso all’azzurra di avvicinarsi in maniera sensibile alla qualificazione alle WTA Finals, in programma a inizio novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

