Venerdì 10 ottobre potrebbe rivelarsi la giornata decisiva per Jasmine Paolini nella rincorsa verso la qualificazione alle WTA Finals 2025, in programma a Riad dall’1 all’8 novembre. Quest’oggi la stella del tennis femminile italiano ha infatti certificato il sorpasso virtuale nella Race su Elena Rybakina, prendendo anche un discreto margine di sicurezza e mettendosi nella condizione di poter allungare ulteriormente nel weekend. La 29enne toscana, grazie all’impressionante successo odierno sulla polacca n.2 al mondo Iga Swiatek, ha consolidato la sua ottava piazza nella Race raggiungendo quota 4131 punti e portandosi così a +218 sul nono posto di Rybakina, ad oggi la prima delle escluse dal Master di fine anno riservato alle otto migliori giocatrici della stagione in base al ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini incrementa su Rybakina e può sorpassare Andreeva nella Race verso le Finals. E con gli scarti…

