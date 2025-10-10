Jacopo de Sanctis | Gusto creatività e condivisione s’incontrano concretamente

Altro che socialità virtuale: i giovani sognano in grande e fanno davvero community Ci sono luoghi che nascono già con un’energia speciale, che sanno raccontare una storia ancora prima che il menù arrivi sul tavolo. ‘Cocta’ è uno di questi. Matthias Di Schiena Un nuovo ristorante romano, anzi un risto-social, che è anche un’idea di comunità, un cocktail bar che profuma di incontri, una start-up che dimostra come i fondi europei e un bando della Regione Lazio possano trasformarsi in futuro, se finiscono nelle mani giuste: quelle di giovani che hanno deciso di rischiare, innovare e sognare in grande. 🔗 Leggi su Funweek.it