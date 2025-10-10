jack savoretti pubblica il suo nuovo singolo do it for love

Jack Savoretti pubblica oggi il suo nuovo singolo Do It For Love, accompagnata da un video live in bianco e nero. Jack Savoretti pubblica oggi il suo nuovo singolo Do It For Love. Una canzone d’amore in stile Morricone-Bassey, che trasmette il dramma travolgente e la grandiosità soul che sono diventati il segno distintivo del suo modo di scrivere canzoni. L’uscita è accompagnata da un video live in bianco e nero, girato in un’unica ripresa agli Eastcote Studios di West London, che cattura Jack e l a sua band in una performance grezza e senza filtri. Il brano è stato scritto in collaborazione con Miles Kane, amico di lunga data di Jack, con la coppia che ha tratto ispirazione da un video vintage di Julio Iglesias e Charles Aznavour che eseguono Com’è triste Venezia in televisione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

