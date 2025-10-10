Ivrea andata e ritorno Arduino come Olivetti | l’hardware italiano in mani americane

Ivrea, andata e ritorno. La vendita al colosso dei semiconduttori Qualcomm di Arduino, l’azienda che gestisce l’omonimo apparato per hardware e software usato da studenti, creator e innovatori in tutto il mondo per simulazioni digitali con un ottimo rapporto efficienza-costo, non è il primo caso in cui un’eccellenza tecnologica del piccolo centro piemontese prende la via dell’estero. Ivrea andata e ritorno. La Arduino era stata simbolo dell’ascesa tecnologica italiana nel secondo dopoguerra con l’epopea di Adriano Olivetti e dell’azienda eponima, leader nella progettazione di calcolatori e produttrice del Programma 101 (ritenuto il primo personal computer al mondo), la cui divisione elettrotecnica fu venduta alla General Electric nel 1964. 🔗 Leggi su It.insideover.com

