Ivrea andata e ritorno Arduino come Olivetti | l’hardware italiano in mani americane
Ivrea, andata e ritorno. La vendita al colosso dei semiconduttori Qualcomm di Arduino, l’azienda che gestisce l’omonimo apparato per hardware e software usato da studenti, creator e innovatori in tutto il mondo per simulazioni digitali con un ottimo rapporto efficienza-costo, non è il primo caso in cui un’eccellenza tecnologica del piccolo centro piemontese prende la via dell’estero. Ivrea andata e ritorno. La Arduino era stata simbolo dell’ascesa tecnologica italiana nel secondo dopoguerra con l’epopea di Adriano Olivetti e dell’azienda eponima, leader nella progettazione di calcolatori e produttrice del Programma 101 (ritenuto il primo personal computer al mondo), la cui divisione elettrotecnica fu venduta alla General Electric nel 1964. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: ivrea - andata
LND Ivrea: pubblicati i calendari della sessione autunnale dei campionati Esordienti, Pulcini e Primi Calci. ? Si parte tutti l'11 di ottobre per finire il 13/14 di dicembre. Gironi con poche squadre e gare di andata e ritorno. Novità anche nei Primi Calci. Scar - facebook.com Vai su Facebook
Ivrea andata e ritorno, Arduino come Olivetti: l’hardware italiano in mani americane - L'articolo Ivrea andata e ritorno, Arduino come Olivetti: l’hardware italiano in mani americane proviene da InsideOver. Come scrive msn.com
Qualcomm compra Arduino, l’azienda di Ivrea celebre per le schede open source - Il colosso californiano, nell’ambito della strategia di espansione sull’intelligenza artificiale, acquisisce l’azienda cofondata da Massimo Banzi, che lascia dopo 20 anni ... Segnala msn.com