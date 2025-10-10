Italiani in viaggio | mercato stabile cresce il turismo organizzato
Rimini, 10 ott. (askanews) - Mercato turistico complessivamente stabile ma con segnali di crescita per il turismo organizzato. È quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, presentato a TTG Travel Experience di Rimini. L'hospitality raggiunge i 38,2 miliardi di euro, senza variazioni di rilievo rispetto al 2024, mentre i trasporti crescono del 5%. Per la prima volta la ricerca introduce un'analisi quantitativa del turismo organizzato, che vale tra i 6,2 e i 6,5 miliardi di euro, con il tour operating in aumento del 7% e le agenzie leisure del 4%. Un comparto in tenuta, ma ancora segnato da forti differenze di accesso, come spiega Domenico Pellegrino, amministratore delegato del Gruppo Bluvacanze: "Esiste sicuramente una forbice tra fenomeni inflattivi e potere d'acquisto dei consumatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
