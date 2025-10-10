Italia Under20 netto ko con gli Stati Uniti | azzurri eliminati dal Mondiale Nunziante in panchina

Tempo di lettura: 2 minuti Si è chiusa bruscamente agli ottavi di finale l’avventura dell’Italia Under 20 ai Mondiali di categoria in corso di svolgimento in Cile. Gli Azzurrini di mister Nunziata allo stadio ‘El Teniente’ di Rancagua hanno subito un netto ko (3-0) con gli Stati Uniti disputando una gara scialba andando subito sotto al 15? (gol del parmense Cremaschi ). Poi l’Italia ha provato a rimettersi in carreggiata, ma a 10? minuti dal triplice fischio c’è stato il raddoppio di Niko Tsakiris e il 3-0 ancora di Cremaschi in piena zona Cesarini. Per gli Azzurrini si tratta della prima storica eliminazione in questo turno della manifestazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

