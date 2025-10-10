Italia Under 21, goleada degli azzurrini nel match con la Svezia, valido per il girone E delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. I ragazzi di Silvio Baldini passano in vantaggio al 12? con Pisilli e al 40? trovano il raddoppio con Camarda, che trasforma un calcio di rigore. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo Pisilli sigla la doppietta personale. Infine Berti, ancora su rigore, chiude i giochi al 93?. Finisce 4-0. La classifica del girone E. L’Italia è prima con la Polonia nel suo girone, ecco la classifica: Polonia 9. Italia 9. Montenegro 3. Macedonia del Nord 3. Svezia 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia Under 21, Svezia sconfitta 4-0