Italia Under 21 Svezia sconfitta 4-0
Italia Under 21, goleada degli azzurrini nel match con la Svezia, valido per il girone E delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. I ragazzi di Silvio Baldini passano in vantaggio al 12? con Pisilli e al 40? trovano il raddoppio con Camarda, che trasforma un calcio di rigore. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo Pisilli sigla la doppietta personale. Infine Berti, ancora su rigore, chiude i giochi al 93?. Finisce 4-0. La classifica del girone E. L’Italia è prima con la Polonia nel suo girone, ecco la classifica: Polonia 9. Italia 9. Montenegro 3. Macedonia del Nord 3. Svezia 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: italia - under
Europei Under 23 di Atletica, Italia ancora sul podio: Sioli è oro nell’alto, Lazzaro è bronzo negli 800 metri
Debutta in Italia la Renault 5 Turbo 3E ispirata ai rally anni ’80
LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?
Record per #Camarda. È il più giovane a segnare con l’Italia Under 21 - X Vai su X
Italia Under 16 - Doppia amichevole contro il Galles il 14 e il 16 ottobre: tra i convocati di Manuel Pasqual ci sono Alberto Samà, Edoardo Rastello e Giuseppe Pipitò della Juventus Tutti i nomi: https://www.11giovani.it/index.php/nazionali/under-16-serie-a- - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Qualificazioni Euro Under 21, Italia-Svezia: segui la cronaca LIVE - L'Italia Under 21 di Baldini affronta la Svezia nelle qualificazioni agli Europei. Segnala calciomercato.it
Italia Under 21, doppietta di Pisilli contro la Svezia (4-0). Segnano anche Camarda (con un cucchiaio su rigore) e Berti - Terza vittoria su tre per l’Italia Under 21 nelle qualificazioni agli Europei di categoria. msn.com scrive