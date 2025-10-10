Italia U21 show con la Svezia 4-0 | Camarda e Pisilli dominano

nella gara valida per le qualificazioni dell’Europeo Una notte da sogno, una prestazione semplicemente perfetta. L’Italia Under 21 di Silvio Baldini rimpicciolisce la Svezia, la travolge 4-0 e lancia un segnale potentissimo al suo girone di qualificazione europea. Al Manuzzi di Cesena va in scena . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italia u21 show sveziaL'Italia U21 cala il poker, Svezia ko: Pisilli scatenato, Camarda di cucchiaio - Gli azzurrini di mister Baldini travolgono la nazionale scandinava: in gol anche il debuttante Berti dagli undici metri ... Scrive tuttosport.com

italia u21 show sveziaPisilli show, il cucchiaio di Camarda, Berti gol a casa sua: l'U21 di Baldini trita la Svezia - Doppietta per il centrocampista della Roma che trascina, ma è tutta l'Italia a gioca una delle partite più belle degli ultimi anni ... Lo riporta msn.com

