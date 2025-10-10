Italia U21 Baldini schiera Bartesaghi e Camarda dal primo minuto

Pianetamilan.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l CT Silvio Baldini schiera dal primo minuto di Italia-Svezia U21 due giocatori di proprietà del Milan, Davide Bartesaghi e Francesco Camarda (attualmente in prestito al Lecce). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

italia u21 baldini schieraItalia U21, Baldini schiera Bartesaghi e Camarda dal primo minuto - Svezia U21 due giocatori di proprietà del Milan, Davide Bartesaghi e Francesco Camarda (attualmente in prestito al Lecce) ... msn.com scrive

italia u21 baldini schieraFormazioni ufficiali Italia Svezia U21, a breve sul campo! La scelta del CT Baldini su Palestra e Idrissi - Ecco la scelta del CT Baldini su Marco Palestra e Riyad Idrissi Questa sera, l’Italia Under 21, allenata da Silvio Baldini ... Segnala cagliarinews24.com

