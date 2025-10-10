Italia tra anticiclone e aria fredda | la prossima settimana sarà instabile

Roma - Un anticiclone sul Regno Unito e impulsi freddi dal Nord Europa condizioneranno l’evoluzione atmosferica con effetti più marcati sulle Isole maggiori e all’estremo Sud. La prossima settimana sarà segnata da una dinamica meteo complessa, con l’Italia letteralmente “stretta” tra due forze contrapposte: da un lato un anticiclone semi-stazionario sul Regno Unito, dall’altro una depressione mediterranea a ovest e una saccatura fredda sull’Europa orientale. Un contesto che potrebbe generare instabilità localizzata, soprattutto nelle regioni meridionali e insulari. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli deterministici, tra lunedì e mercoledì si assisterà a un lento avvicinamento della DANA iberica (una depressione isolata in quota) verso il cuore del Mediterraneo, con un graduale coinvolgimento di Sardegna e Sicilia in condizioni di instabilità crescente. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

