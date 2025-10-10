Italia Svezia Under 21 4-0: gli Azzurrini travolgono gli avversari, decidono Pisilli, Berti e Camarda. Il recap del match di questa sera. Una notte da applausi per l’ Italia Under 21, che compie un passo importantissimo verso la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Gli Azzurrini hanno travolto i pari età della Svezia con un sonoro 4-0, al termine di una partita dominata dall’inizio alla fine. Una serata di festa a cui ha preso parte, seppur dalla tribuna, anche il centrocampista della Juventus Next Gen, Giacomo Faticanti. Juventus Next Gen: Faticanti in Azzurro. Il giocatore bianconero, regolarmente inserito nella lista dei convocati del CT per questa sosta delle nazionali, non è stato impiegato nel corso della partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Italia Svezia Under 21 4-0: Azzurrini sul velluto nel match di qualificazione ai prossimi europei di categoria. Il recap