italia svezia u21 4 0 bella vittoria per i ragazzi di baldini camarda in gol

Ottima vittoria al 'Manuzzi' di Cesena per l'Italia U21 del CT Silvio Baldini contro la Svezia. La pratica è stata chiusa nel primo tempo e Camarda ha siglato il gol del 2-0. Allo scadere del match Berti ha siglato il 4-0 su rigore.

