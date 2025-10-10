Italia-Svezia U21 4-0 bella vittoria per i ragazzi di Baldini Camarda in gol
Ottima vittoria al 'Manuzzi' di Cesena per l'Italia U21 del CT Silvio Baldini contro la Svezia. La pratica è stata chiusa nel primo tempo e Camarda ha siglato il gol del 2-0. Allo scadere del match Berti ha siglato il 4-0 su rigore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
L'Italia U21 cala il poker, Svezia ko: Pisilli scatenato, Camarda di cucchiaio - Gli azzurrini di mister Baldini travolgono la nazionale scandinava: in gol anche il debuttante Berti dagli undici metri ... Lo riporta tuttosport.com
Italia U21, vittoria importante: battuta 4-0 la Svezia. La classifica aggiornata. - La formazione di Silvio Baldini porta i tre punti a casa, in un match che non è mai stato in dubbio. Da ilovepalermocalcio.com