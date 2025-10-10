Italia o Francia? Platini fa le sue scelte | e sulla pizza

Al Festival dello Sport di Trento 2025, Michel Platini è stato sottoposto a una scelta "durissima": meglio l'Italia o la Francia? Tra pizza e quiche lorraine e tra Sophia Loren e Brigitte Bardot, il tre volte Pallone d'oro ha detto la sua. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

