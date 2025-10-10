Italia o Francia? Platini fa le sue scelte | e sulla pizza

Al Festival dello Sport di Trento 2025, Michel Platini è stato sottoposto a una scelta "durissima": meglio l'Italia o la Francia? Tra pizza e quiche lorraine e tra Sophia Loren e Brigitte Bardot, il tre volte Pallone d'oro ha detto la sua.

In questa notizia si parla di: italia - francia

Platini senza freni: la frecciatina a Tudor su Yildiz, la dura accusa a Infantino e il ricordo di Maradona - Platini senza freni, il ricordo di Maradona, la dura accusa a Infantino, e il messaggio a Yildiz Deve giocare al centro ... Lo riporta sport.virgilio.it

Platini: "Del Piero? Il volto della Juve dopo di me. Tornare alla Juve? Vi voglio bene ma sarebbe complicato. Preferisco aiutare il calcio in altri modi" - Michel Platini è intervenuto sul palco del Festival dello Sport che si sta tenendo in questi giorni a Trento all'Auditorium Santa Chiara. Riporta tuttojuve.com