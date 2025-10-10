Italia nella ricostruzione di Gaza quanto costerà e come contribuiremo

Quifinanza.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti vogliono un pezzettino di Gaza. Con la prima fase del piano di pace in attuazione, dopo l’ok da parte del governo israeliano, la possibilità che questo non venga portato a termine è ormai piuttosto lontana. Il motivo? Si sono palesati gli interessi economici sul fazzoletto di terra che, per fare un confronto comprensibile a molti, è quattro volte più piccolo del comune di Roma. Non solo Trump ha già parlato di ricostruzione in una chiave che rimanda al tristemente noto piano per “Riviera Gaza”, ma anche Giorgia Meloni ha deciso di essere in prima linea sul futuro dei palestinesi in tre modi: governance, forza di stabilizzazione e ricostruzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

italia nella ricostruzione di gaza quanto coster224 e come contribuiremo

© Quifinanza.it - Italia nella ricostruzione di Gaza, quanto costerà e come contribuiremo

In questa notizia si parla di: italia - ricostruzione

Meloni: «L'Italia sarà in prima linea per la ricostruzione. Hamas non abbia alcun ruolo»

Accordo per Gaza, il ministro Tajani: ora una pace vera. “L’Italia aiuterà nella ricostruzione”

La corsa al tesoro di Damasco: ecco chi e come (Italia compresa) vuole spartirsi la ricostruzione in Siria

italia ricostruzione gaza coster224Il futuro di Gaza, cosa farà l'Italia? Meloni: «Pronti per la ricostruzione». Nella task force 250 carabinieri - E regge soprattutto sulle parole di Trump, che ha minacciato Hamas di scatenare l’inferno se non dovesse tener fede ai patti. Come scrive ilmattino.it

italia ricostruzione gaza coster224Gaza rasa al suolo, ma quanto tempo e quanti soldi occorreranno per la ricostruzione? - Il cessate il fuoco a Gaza, ammesso che il piano per una pace stabile con Israele possa andare avanti, apre il tema della ricostruzione. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Ricostruzione Gaza Coster224