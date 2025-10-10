Italia nella ricostruzione di Gaza quanto costerà e come contribuiremo

Tutti vogliono un pezzettino di Gaza. Con la prima fase del piano di pace in attuazione, dopo l’ok da parte del governo israeliano, la possibilità che questo non venga portato a termine è ormai piuttosto lontana. Il motivo? Si sono palesati gli interessi economici sul fazzoletto di terra che, per fare un confronto comprensibile a molti, è quattro volte più piccolo del comune di Roma. Non solo Trump ha già parlato di ricostruzione in una chiave che rimanda al tristemente noto piano per “Riviera Gaza”, ma anche Giorgia Meloni ha deciso di essere in prima linea sul futuro dei palestinesi in tre modi: governance, forza di stabilizzazione e ricostruzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

