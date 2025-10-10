Italia | Mattarella incontra ministro cinese Esteri Wang Yi a Roma

Il presidente italiano Sergio Mattarella incontra il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, a Roma, in Italia, ieri 9 ottobre 2025. Il presidente italiano Sergio Mattarella incontra il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, a Roma, in Italia, ieri 9 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

