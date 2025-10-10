Italia | Mattarella incontra ministro cinese Esteri Wang Yi a Roma
Il presidente italiano Sergio Mattarella incontra il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, a Roma, in Italia, ieri 9 ottobre 2025. Il presidente italiano Sergio Mattarella incontra il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, a Roma, in Italia, ieri 9 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: italia - mattarella
Mattarella,strage via D'Amelio segno indelebile per Italia
Mattarella: 'Via D'Amelio segno indelebile'. Meloni: 'L'Italia non dimentica Borsellino'
Bussole di Mattarella per l'Italia e l’Europa
Mattarella all’Italia del Volley: “Esempio per i giovani. Formidabili ai Mondiali” https://ilfaroonline.it/2025/10/09/mattarella-allitalia-del-volley-esempio-per-i-giovani-formidabili-ai-mondiali/620157/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cro - X Vai su X
Gli italiani si fidano del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non dei partiti. Secondo il rapporto Istat 'confidano anche in forze dell'ordine e vigili del fuoco'. Meglio i governi locali rispetto a quello nazionale. Bene l'affidabilità del Parlamento. - facebook.com Vai su Facebook
Italia: Mattarella incontra ministro cinese Esteri Wang Yi a Roma - Il presidente italiano Sergio Mattarella incontra il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, anche membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del ... Si legge su romadailynews.it
Il ministro degli Esteri cinese è a Roma: l'incontro al Quirinale con Mattarella - Wang Yi, ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese, è a Roma. repubblica.it scrive