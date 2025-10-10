Italia la probabile formazione contro l’Estonia | Kean Retegui Raspadori Spinazzola modulo e titolari provati da Gattuso

2025-10-10 20:10:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Italia di scena a Tallinn nelle Qualificazioni Mondiali, Gattuso si affida alle certezze: Kean, Retegui e il 4-4-2. Vietato sbagliare, a partire da Tallin: l’ Italia ha ben chiara in mente la propria missione. Estonia prima, Israele poi, due sfide in quattro giorni per gli Azzurri, due appuntamenti cruciali nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2026 tra Canada, Stati Uniti e Messico. In questi giorni Gennaro Gattuso a Coverciano ha lavorato a tutte le soluzioni per affrontare il doppio impegno, con la possibilità di schierare la squadra con due moduli diversi tra la partita della Le Coq Arena di Tallinn e quella del Bluenergy Stadium di Udine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com