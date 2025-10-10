Italia-Israele attesi diecimila pro Pal | Alimentano lo scontro è indecente vergognoso e incivile
Indecente, vergognoso e incivile. Sono questi i tre aggettivi che oggi 10 ottobre Massimiliano Fedriga, al margine dell'inaugurazione dello stand di Io Sono Fvg nel villaggio Barcolana, ha utilizzato per definire le frange estreme dei cortei pro Palestina che nelle scorse settimane sono andati in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video
Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming
Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Italia-Israele a'rischio altissimo': le misure di sicurezza per la partita di qualificazione ai Mondiali
Ugo Rossi (Insieme Liberi) attacca la decisione di giocare Italia-Israele a Udine: «È una macchia di sangue». Il consigliere annuncia un presidio per martedì 14 ottobre alle 17.30 in piazza della Repubblica. #Udine #ItaliaIsraele #protesta
Italia-Israele, migliaia di Pro Pal a Udine contro la "partita della vergogna": cosa dice il governo? - Gaza: mentre la piazza si mobilita, Meloni tace e il Viminale studia come gestire giorni cruciali per la sicurezza.
Italia-Israele, da domenica blindata la zona dello stadio - Disposte anche misure stringenti per vigilare sulla concomitante manifestazione pro Palestina in centro