Italia incassa conferma rating S&P a BBB+ con outlook stabile

Roma, 10 ott. (askanews) – L’agenzia S&P ha confermato sull’Italia il rating BBB+ e, come riporta un aggiornamento sul suo portale web delle valutazioni sulla Penisola, ha mantenuto anche l’outlook stabile, come aveva deciso lo scorso 11 aprile. La decisione giunge dopo che lo scorso 19 settembre l’Italia era stata promossa da un’altra agenzia, Fitch anche in questo caso al rating BBB+. Ora l’ultimo “ostacolo” per le valutazioni di affidabilità creditizia da parte delle maggiori agenzie internazionali sarà l’appuntamento con Moody’s, calendarizzato per il 21 novembre. In questo caso il rating assegnato alla Penisola è più basso: Baa3, l’ultimo livello al di sotto del quale si finisce nella categoria dei titoli ritenuti “speculativi”, quelli meno affidabili (junk bond, in gergo). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: italia - incassa

Volley, l’Italia sbatte sul muro della Polonia e incassa una severa sconfitta nella finale di Nations League

Hockey ghiaccio femminile, l’Italia incassa due sconfitte di misura in amichevole contro il Giappone

Due rossoblù nelle fila dell’Italia: non accadeva dal 2013. Fabbian incassa elogi e sogna il debutto in chiave Mondiale

SIcomunicazione. . Cirielli incassa il sì di Lega, polemiche in Forza Italia. Potere al Popolo dice: "noi unica alternativa a Fico e Cirielli". Intanto Fico fa flop a Salerno, pochissime presenze per lui #regionali #RegioneCampania - facebook.com Vai su Facebook

Codici bianchi in ospedale, il Veneto è primo in Italia: «Incassa 14 milioni di ticket» - X Vai su X

Italia incassa conferma del rating S&P a BBB+, con outlook stabile - (askanews) – L’agenzia S&P ha confermato sull’Italia il rating BBB+ e, come riporta un aggiornamento sul suo portale web delle valutazioni sulla Penisola, ha mantenuto anche l’outlook st ... Come scrive askanews.it

S&P conferma rating e outlook per l'Italia - L'agenzia di rating era stata la prima a migliorare il voto sul paese lo scorso aprile ed era stata seguita qualche settimana ... Riporta ansa.it