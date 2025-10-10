Italia Giornata Mondiale della Salute Mentale | la FIGC lancia la campagna Ad Alta Voce

FIGC, al via “Ad Alta Voce”: la voce delle Nazionali per la Giornata della Salute Mentale. Le parole di Gravina Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, istituita nel 1992 e promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per l’occasione, la FIGC ha presentato la campagna “Ad Alta Voce”, ideata dall’agenzia di comunicazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italia giornata mondiale saluteItalia, Giornata Mondiale della Salute Mentale: la FIGC lancia la campagna “Ad Alta Voce” - Le parole di Gravina Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, istituita nel 1992 e ... Segnala calcionews24.com

