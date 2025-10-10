Italia dopo la convocazione è pronto all’esordio | Gattuso si affida all’azzurro
Dopo la chiamata arrivata per affrontare le sfide di Qualificazione al Mondiale, ora il calciatore del Napoli è pronto a scendere in campo L’Italia scenderà in campo domani contro l’Estonia, con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Martedì invece ci sarà la gara casalinga contro l’Israele, in una partita tutt’altro che scontata vista l’andata vinta per 4-5. La squadra di Gennaro Gattuso si trova in una situazione ancora critica ed incerta, con i fantasmi che cominciano nuovamente a farsi vedere. Il primo posto sembra un miraggio, con la distanza di sei punti dalla capolista Norvegia: ad ampliare il distacco però è la differenza reti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: italia - dopo
Europeo femminile, Italia ko 2-1 dopo i supplementari. Inghilterra in finale
Giancarlo Siani, 40 anni dopo: Napoli e l’Italia non dimenticano il suo coraggio per la verità
Storia e memoria di Giancarlo Siani Nel cuore d’Italia, quarant’anni dopo
+++ IL CANOSA ESONERA MODESTO: DECISIONE PRESA DOPO LA SCONFITTA IN COPPA ITALIA +++ - facebook.com Vai su Facebook
L’#Italia torna alla presidenza della #IAF dopo 58 anni: la nuova sfida per la cooperazione #spaziale internazionale - X Vai su X
Italia, Fagioli: "Sette mesi fa sono rinato. Anche io sorpreso per la mia convocazione. Ho parlato con Locatelli" - L'Italia scende in campo allo Stadio Dall'Ara di Bologna domani, martedÃ¬ 4 giugno, contro la Turchia nella prima delle due amichevoli che precedono la partenza degli Azzurri per Euro 2024. Lo riporta calciomercato.com
Idrissi, dopo l’esordio in Serie A anche l’Italia Under-21: prima convocazione - Il laterale classe 2005 del Cagliari, che domenica scorsa contro la Fiorentina ha esordito in Serie A, è nei giocatori chiamati dal nuovo ... Segnala unionesarda.it