Italia dopo la convocazione è pronto all’esordio | Gattuso si affida all’azzurro

Dopo la chiamata arrivata per affrontare le sfide di Qualificazione al Mondiale, ora il calciatore del Napoli è pronto a scendere in campo L’Italia scenderà in campo domani contro l’Estonia, con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Martedì invece ci sarà la gara casalinga contro l’Israele, in una partita tutt’altro che scontata vista l’andata vinta per 4-5. La squadra di Gennaro Gattuso si trova in una situazione ancora critica ed incerta, con i fantasmi che cominciano nuovamente a farsi vedere. Il primo posto sembra un miraggio, con la distanza di sei punti dalla capolista Norvegia: ad ampliare il distacco però è la differenza reti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

