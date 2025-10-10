Italia domani sfida all’Estonia | quanta Inter per Gattuso
La sosta Nazionali è appena cominciata e l’Italia torna quindi a scaldare i motori. Gli azzurri hanno necessario bisogno di rimanere sulla retta via per poter strappare il pass per il Mondiale, in programma la prossima estate. L’obiettivo è quello di raccogliere 6 punti nelle due partite che verranno, con prestazioni importanti ed una notevole differenza reti. La prima sfida è quella con l’Estonia, fissata per domani 11 ottobre alle ore 20:45 alla Le Coq Arena. Un duello estremamente delicato, contro un cliente che all’andata è stato battuto con un secco ma al tempo stesso risicato 2-0. Tempi diversi, con la Selezione Tricolore che era ancora fra le mani del Commissario Tecnico Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: italia - domani
"Linea Blu, porti d'Italia": domani su Rai 1 la puntata girata a Livorno
Massimo Martire torna su Canale Italia: “Giorni senza TV, mi bastava il mare. Ma domani si riparte”
Domani la semifinale dell’Europeo, le inglesi alle prese con un caso di razzismo non si inginocchieranno. Italia per la storia: "Siamo una famiglia»
SERVIZI SOCIALI. Domani al Parco XVIII Novembre per la Fibromialgia Il Comitato Fibromialgici Uniti Italia ODV ti invita domani al Parco XVIII Novembre per sostenere la campagna di sensibilizzazione nazionale sulla Fibromialgia, una patologia che colpi - facebook.com Vai su Facebook
Che gli ebrei in Italia domani non possano commemorare il 7 ottobre in luoghi pubblici, conferma che la vera emergenza è l’antisemitismo. È un fallimento per tutti, a partire dai media che continuano a dare spazio a gente che si alza e se ne va quando citi Lili - X Vai su X
Calcio: Cremonese; Vardy in Italia, domani visite mediche - L'attaccante inglese, protagonista della storica Premier League vinta con il Leicester di Claudio Ranieri, sosterrà domani le visite mediche. Segnala ansa.it
Al via domani da Venezia il Giro d'Italia in idrovolante - Parte domani dall'aeroporto Nicelli del Lido di Venezia il primo giro d'Italia in idrovolante, il "GiDro 2025". Da ansa.it