La sosta Nazionali è appena cominciata e l'Italia torna quindi a scaldare i motori. Gli azzurri hanno necessario bisogno di rimanere sulla retta via per poter strappare il pass per il Mondiale, in programma la prossima estate. L'obiettivo è quello di raccogliere 6 punti nelle due partite che verranno, con prestazioni importanti ed una notevole differenza reti. La prima sfida è quella con l'Estonia, fissata per domani 11 ottobre alle ore 20:45 alla Le Coq Arena. Un duello estremamente delicato, contro un cliente che all'andata è stato battuto con un secco ma al tempo stesso risicato 2-0. Tempi diversi, con la Selezione Tricolore che era ancora fra le mani del Commissario Tecnico Luciano Spalletti.

Italia, domani sfida all'Estonia: quanta Inter per Gattuso