Italia domani sfida all’Estonia | quanta Inter per Gattuso

Forzainter.eu | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sosta Nazionali è appena cominciata e l’Italia torna quindi a scaldare i motori. Gli azzurri hanno necessario bisogno di rimanere sulla retta via per poter strappare il pass per il Mondiale, in programma la prossima estate. L’obiettivo è quello di raccogliere 6 punti nelle due partite che verranno, con prestazioni importanti ed una notevole differenza reti. La prima sfida è quella con l’Estonia, fissata per domani 11 ottobre alle ore 20:45 alla Le Coq Arena. Un duello estremamente delicato, contro un cliente che all’andata è stato battuto con un secco ma al tempo stesso risicato 2-0. Tempi diversi, con la Selezione Tricolore che era ancora fra le mani del Commissario Tecnico Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

italia domani sfida all8217estonia quanta inter per gattuso

© Forzainter.eu - Italia, domani sfida all’Estonia: quanta Inter per Gattuso

In questa notizia si parla di: italia - domani

"Linea Blu, porti d'Italia": domani su Rai 1 la puntata girata a Livorno

Massimo Martire torna su Canale Italia: “Giorni senza TV, mi bastava il mare. Ma domani si riparte”

Domani la semifinale dell’Europeo, le inglesi alle prese con un caso di razzismo non si inginocchieranno. Italia per la storia: "Siamo una famiglia»

Calcio: Cremonese; Vardy in Italia, domani visite mediche - L'attaccante inglese, protagonista della storica Premier League vinta con il Leicester di Claudio Ranieri, sosterrà domani le visite mediche. Segnala ansa.it

Al via domani da Venezia il Giro d'Italia in idrovolante - Parte domani dall'aeroporto Nicelli del Lido di Venezia il primo giro d'Italia in idrovolante, il "GiDro 2025". Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Domani Sfida All8217estonia