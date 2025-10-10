Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "È necessario il dialogo all'interno delle nazioni, tra le nazioni. I venti di guerra che spirano sia nel Medio Oriente ma anche in Europa con l'Ucraina. dobbiamo lavorare molto di diplomazia, sapendo però che c'è chi ha ragione e chi ha torto soprattutto tra Ucraina e Russia. Sono invece contento e felice, come lo siete voi della nazione brasiliana, che c'è uno spiraglio di vera pace in Medio Oriente tra Israele e Gaza e su questo io sono convinto che bisogna fare un plauso a tutti quelli che hanno saputo mantenere equilibrio, dialogo, non subito schierarsi o di qua o di là. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Italia-Brasile: La Russa, 'far crescere rapporti bilaterali e mantenere legame tra paesi'