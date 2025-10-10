Italia al sole | ottobrata con massime fino a 27°C nel weekend

Fine settimana dal sapore quasi estivo, con l’alta pressione che tiene banco e temperature fino a 27°C. L’Italia vivrà una “bella ottobrata” diffusa, pur con eccezioni sulle isole maggiori. All’inizio della prossima settimana possibile cambio di scena, con aria più fredda dall’Est in avvicinamento ai Balcani e, in parte, al nostro Paese. Termometri vivaci e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Italia al sole: ottobrata con massime fino a 27°C nel weekend

In questa notizia si parla di: italia - sole

Weekend in Italia tra sole, temporali e caldo intenso: cosa aspettarsi regione per regione

Meteo Italia, domenica 27 Luglio: Sole protagonista ma con instabilità al nord

Meteo, torna il sole sull’Italia ma nel weekend è atteso un nuovo peggioramento

Mentre gran parte dell'Italia vivrà un weekend soleggiato, la #Sardegna sono previsti #piogge sparse e #temporali locali - facebook.com Vai su Facebook

Sole e caldo in aumento sull’Italia con l’ottobrata, meteo oggi e domani - X Vai su X

Ottobrata in tutta Italia, weekend di sole e caldo anche su Roma e Lazio - Fine settimana di sole e clima mite, solo qualche nuvola sulle Isole Maggiori ... Da rainews.it

Meteo, Ottobrata in Italia: caldo e temperature miti dal Nord al Sud. Le previsioni - bye in Italia per l'avvio dell' Ottobrata, quel periodo dell'anno in cui in cui le giornate di ottobre sono particolarmente calde e soleggiate, con temperature miti, come una sorta di ... Lo riporta meteo.it